18e Salon du livre jeunesse de Valence-d'Agen : Patricia Gimeno reçoit carte blanche

Le 18e Salon du livre jeunesse a organisé une journée tout public à Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne) du 11 au 13 juin 2026. Patricia Gimeno, l'animatrice du réseau de lecture, a reçu carte blanche pour inviter les auteurs et illustrateurs qu'elle a connus pendant dix-sept ans et qu'elle souhaitait faire revenir pour la 18e édition du salon du livre jeunesse.

Le 18e Salon du livre jeunesse a animé Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne) du 11 au 13 juin 2026, avec une journée tout public qui a attiré beaucoup de monde samedi, au siège de la communauté de communes des Deux Rives.

C'était le dernier pour Patricia Gimeno, l'animatrice du réseau de lecture, qui fait valoir ses droits à la retraite. Pour la remercier, les organisateurs du Salon lui ont donné carte blanche. Le grand hall de la communauté de communes des Deux Rives a ouvert ses portes ce week-end à Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne) pour la 18e édition du salon du livre jeunesse. Cette année, le salon offrait une véritable carte blanche aux onze auteurs et illustrateurs invités.

Jeudi 11 et vendredi 12 juin, l'ensemble des classes maternelles et primaires de la CC2R ont accueilli un illustrateur dans leur école. Vendredi soir, Loïc Méhée, parrain de cette 18e édition, a présenté son spectacle au cinéma Apollo. L'illustrateur charentais-maritime a aussi signé le visuel, qui a fait l'objet d'une exposition dans le hall d'accueil de la communauté de communes.

Le maire de Valence et président de la CC2R Jean-Michel Baylet, accompagné du vice-président Guy Mériel, a retrouvé son ancienne adjointe à la culture Jacky Meunier. C'est un petit peu notre guest star de la dix-huitième édition, confie Corinne Paytau. Et ce samedi, c'était une journée tout public avec nos trois libraires puisqu'on y tient, d'associer au salon les libraires du territoire, à savoir Tous les trois étaient donc là pour présenter les ouvrages des illustrateurs et des auteurs.

Puis ce fut la journée des dédicaces, mais également des animations, portées par le réseau de lecture avec des jeux de société. Les ateliers Jolaudrésa, dirigés par une ancienne animatrice de Gâches, sont venus faire un temps d'animation autour des œuvres de Loïc Mayer. Samedi après-midi, sur le parvis de la CC2R, le concert des jeunes de l'école de musique en présence de nombreux élus. Cette année, le salon était titré 'On a laissé faire'.

Pourquoi ce titre ? La responsable du salon explique : 'On a laissé faire les auteurs et les illustrateurs, et surtout, on a laissé faire Patricia Gimeno, notre incontournable animatrice du réseau de lecture, qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui nous quitte aujourd'hui à la fin du salon. L'année dernière, elle nous avait dit qu'elle souhaitait boucler sa carrière avec le salon du livre.

On lui a donné cette carte blanche pour inviter les auteurs et illustrateurs qu'elle avait connus pendant dix-sept ans et qu'elle avait envie de faire revenir pour sa 18e édition.

' Durant toute la journée de samedi, de nombreuses familles sont venues à la rencontre des invités du jour pour des dédicaces très appréciées. Pour accéder de nouveau à cet articl





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salon Du Livre Jeunesse Patricia Gimeno Carte Blanche Auteurs Et Illustrateurs Invités Animations Dédicaces Réseau De Lecture

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Près d’Agen, trois mineurs interpellés après avoir cambriolé une maison et dérobé une voitureTous trois ont été placés en garde à vue, après avoir été interpellés à bord du véhicule

Read more »

Nouvelle gouvernance de la régie de quartier d'Agen : transparence et défisLa nouvelle gouvernance de la régie de quartier d'Agen informe en toute transparence de sa situation et des changements à venir. Depuis la fin d'avril, elle fait peau neuve avec une nouvelle gouvernance, organisation différente et perception différente. Elle attend le verdict d'un cabinet mandaté pour savoir comment désamorcer des problèmes qui durent depuis des années.

Read more »

Nouvelle municipalité à la Régie de quartier à Agen : enjeux et défisUne nouvelle municipalité a pris le relais de la Régie de quartier à Agen, présidée par Marc Revault, qui a lancé un audit indépendant. Les experts du travail social tirent la sonnette d'alarme sur la situation financière fragile de l'association, qui gère 150 personnes en insertion et une vingtaine de salariés permanents. Des enjeux d'image et de risques psychosociaux sont également identifiés. Mamady et Nadyra, ex-employés aux Trois Domaines, partagent leur expérience et encouragent les salariés en insertion à persévérer. Le nouveau bureau, composé de personnes d'expérience, n'a pas été tuillé par l'ancien, mais les enjeux sont importants pour la Régie de quartier, qui va vivre une révolution avec un déménagement dans les locaux de l'ancienne imprimerie du parc Chabot. Les abonnements permettent de soutenir la rédaction et de garantir une information de qualité.

Read more »

Claude Sérillon et Catherine Ceylac parraineront le dixième salon du livre de Buzet-sur-BaïseSoutenue par la municipalité et l’office de tourisme, l’association Bibliothèque et Culture pour Tous prépare son rendez-vous de novembre avec l’ambition de devenir une vitrine littéraire départementale.

Read more »