Dr Julien Mazières, chef du service de pneumologie au CHU de Toulouse, a participé à une étude menée par le consortium européen Care4Everybody pour proposer 18 recommandations visant à combler les inégalités de soins entre hommes et femmes.

Pr Julien Mazières, chef du service de pneumologie au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, a participé à une étude menée par le consortium européen Care4Everybody. Cette étude, qui rassemble les avis de 20 experts, propose 18 recommandations pour réduire les inégalités de soins entre hommes et femmes. Le Pr Mazières explique le contexte de cette étude et son implication.

\Care4Everybody se concentre sur la santé des femmes et cherche à identifier les problèmes liés aux inégalités de prise en charge. L'étude utilise la méthode DELPHI, qui recueille les opinions d'experts du monde entier afin d'établir un consensus et de le transmettre à la communauté médicale pour limiter les disparités de prise en charge entre les hommes et les femmes. \Le Pr Mazières souligne que la prise de conscience de ces inégalités existe depuis longtemps. Dans la recherche et l'enseignement, les biais existent depuis toujours. Même dans les modèles animaux, les études sont majoritairement réalisées avec des mâles. Les femmes sont souvent sous-représentées dans les études et leurs caractéristiques ne sont pas suffisamment prises en compte. L'enseignement progresse progressivement, mais la majorité des livres d'anatomie sont basés sur des modèles masculins. Ce constat existe depuis au moins vingt ans, mais il manque encore des propositions claires et globales. Cette étude cherche à proposer un ensemble de bonnes pratiques.





