150 caravanes de gens du voyage évacuées d'un terrain à Bléré près de Tours

Les 150 caravanes installées illégalement sur le site des Aigremonts à Bléré ont reçu un arrêté d'expulsion de la préfecture d'Indre-et-Loire. Elles doivent quitter les lieux avant le vendredi 5 juin à 16h.

Environ 150 caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage , installées depuis le lundi 1er juin 2026 sur le site des Aigremonts à Bléré , dans l'Indre-et-Loire, ont reçu un arrêté d'expulsion signé par le préfet du département ce jeudi 4 juin.

Cette décision fait suite à une demande de la municipalité de Bléré, qui a dénoncé une installation illicite sur un terrain non autorisé. L'arrêté donne jusqu'au vendredi 5 juin à 16 heures aux occupants pour quitter les lieux. Passé ce délai, le préfet pourra faire appel à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée. L'arrivée de ces caravanes, appartenant à la communauté évangélique Vie et Lumière, a provoqué une réaction rapide des autorités locales.

Dès le lundi matin, la mairie de Bléré a saisi le préfet pour obtenir une expulsion. Selon le sous-préfet de Loches, aucun dialogue n'a eu lieu entre les représentants des gens du voyage et les élus de la commune. Les intéressés affirment s'être rendus en mairie sans trouver d'interlocuteur.

Cette situation a suscité des réactions politiques, notamment celle de Daniel Labaronne, ancien maire de Bléré et député Ensemble pour la République, qui a salué l'action des services de l'État sur sa page Facebook. Ce type d'installation sauvage de caravanes est récurrent dans la région. La communauté Vie et Lumière, qui se déplace régulièrement pour ses rassemblements religieux, est attendue à Saumur selon le sous-préfet.

L'expulsion intervient dans un contexte tendu, marqué par des difficultés d'accueil des gens du voyage et un manque de solutions pérennes. La procédure d'évacuation pourrait être mise en œuvre dès vendredi après-midi si les caravanes n'ont pas quitté le site. Cette affaire relance le débat sur la gestion des grands passages dans le département et la nécessité de terrains aménagés.

Au-delà de l'aspect juridique, cette situation met en lumière les défis de la cohabitation entre les sédentaires et les gens du voyage. Les maires des communes rurales se retrouvent souvent démunis face à ces installations massives, qui génèrent des tensions avec les riverains. Le préfet d'Indre-et-Loire a choisi une ligne ferme, en signant rapidement l'arrêté d'expulsion. Cette décision pourrait faire jurisprudence pour d'autres cas similaires dans la région.

En attendant, les 150 caravanes doivent plier bagage sous 48 heures, sous peine de voir les forces de l'ordre intervenir





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