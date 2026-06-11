15 idées de sorties à Lille et dans ses alentours pour les samedi 13 et dimanche 14 juin 2026

Découvrez les 15 idées de sorties à Lille (Nord) et dans ses alentours pour ces samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, y compris un festival gratuit, des brocantes et braderies, une vente de maillots de football et bien plus encore.

En manque d'inspiration pour occuper le joli week-end qui s'annonce ? Voici 15 idées de sorties à Lille et dans ses alentours pour ces samedi 13 et dimanche 14 juin 2026.

Découvrez nos 15 idées de sorties à Lille (Nord) mais aussi dans ses alentours pour ces samedi 13 et dimanche 14 juin 2026. ©Collage Lille Actu Cette magnifique piscine du Pas-de-Calais en lice pour devenir le monument préféré des Français Théâtre, concerts… Le festival du lac est de retour à Villeneuve-d’Ascq ce week-end et c’est gratuit ! Vous cherchez une idée de sortie pour ce week-end des samedi 13 et dimanche 14 juin 2026 ?

Le festival du lac est de retour à Villeneuve-d’Ascq avec ses animations gratuites. Ce dimanche 14 juin 2026 aura lieu la célèbre Fête des fraises à Verlinghem (Nord). Cette édition s’annonce spéciale car elle fêtera les 80 ans de cet événement. Ce samedi 13 juin, le B’twin Village de Lille (Nord) accueille une nouvelle édition de sa célèbre « B’twin Okaz », avec au programme une grande vente de vélos de seconde main.

Avis aux chineurs ! Le week-end du samedi 13 et du dimanche 14 juin 2026, de nombreuses brocantes et braderies sont organisées dans le Nord. Une vente exceptionnelle de 5 000 maillots ce week-end à Lille pour lancer la Coupe du monde de football. Avis aux collectionneurs et fans du ballon rond !

Ce samedi 13 juin 2026, une vente exceptionnelle de 5 000 maillots de football va être proposée à Lille (Nord). Détails. Les professionnels ont voté : ces deux établissements de Lille font partie des meilleurs bars de France ! Le classement 2026 des French Bar Awards distingue deux établissements de Lille réputés pour leurs cocktails créatifs.

L’un d’eux intègre directement le Top 50 national. L’occasion de tester ? Solid’art à Lille pendant 3 jours : acquérez l’oeuvre originale d’un artiste local pour la bonne cause Les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin, achetez une oeuvre d’un artiste local et offrez par ce biais des jours de vacances à des enfants : Solid’art revient à Lille (Nord).

Carnaval de Lomme samedi 13 et dimanche 14 juin : un incroyable show gratuit va illuminer le ciel avec 500 drones Voilà un moment à ne pas rater ! Lors du carnaval de Lomme (Nord) des samedi 13 et dimanche 14 juin 2026, un incroyable show de drones va illuminer le ciel. Et c’est gratuit !

Saison Méditerranée » à la Condition publique de Roubaix : sel, mer, tiroirs sonores, les 12 plus belles œuvres Jusqu’au 1er novembre 2026, la Méditerranée s’invite dans la métropole lilloise. À Roubaix, la Condition publique nous fait voyager ! On vous décrypte 12 œuvres fortes. Et si vous exploriez un peu le territoire au-delà de la métropole européenne de Lille ?

On vous emmène en Pévèle ! Un territoire à découvrir. Un nouveau bar s’apprête à réchauffer vos soirées dans le Vieux-Lille. Pimento ouvre le 5 juin 2026 au 17 rue Royale, avec une déco de paillotte chic et une ambiance « caliente ».

Avis aux fans de padel ! À Hellemmes, ville associée à Lille (Nord), un des grands spécialistes français vient tout juste d’y ouvrir un grand centre flambant neuf. Détails. À Lille, L’Hybride repousse les frontières du réel avec sa nouvelle expérience immersive » Illusions « L’Hybride a dévoilé en avant-première son 3e programme immersif.

Le thème des « Illusions » est mis en avant grâce à huit courts-métrages immersifs et narratifs. À Croix, j’ai testé Le Monde de Noé avec mes 2 enfants : une immersion animale qui a conquis toute la famille Ouvert fin 2025 à Croix, Le Monde de Noé propose une expérience immersive avec des animaux. L’une de nos journalistes l’a testée avec ses deux filles. Lille.

L’Hospice Comtesse accueille des « trésors de laine & de soie » : des tapisseries magistrales à découvrir Le musée de l’Hospice Comtesse à Lille (Nord) accueille l’exposition des « Trésors de laine & de soie » : des tapisseries magistrales, restaurées pendant 4 années. Détails





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