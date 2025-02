136 kg de tabac et 18 000 euros saisis dans un bar de Beauvais

Des douanes françaises ont découvert 136 kg de tabac et 18 000 euros en espèces lors d'une intervention dans un bar de Beauvais, dans l'Oise, soupçonné de revente de cigarettes en contrebande.

Le jeudi 6 février 2025, la brigade de douane de Nogent-sur-Oise et le bureau des douanes de Compiègne sont intervenus dans un débit de boissons situé dans le quartier Saint-Lucien à Beauvais, dans l’Oise.

Après une première amende douanière dressée à la gérante de ce bar en mars 2024, pour « revente de cigarettes acquises hors du circuit officiel de distribution français », et une fermeture administrative de deux mois décidée par la Préfecture de l’Oise, les douaniers soupçonnaient les commerçants de « poursuivre leur trafic ». 136 kg de tabac ont été découverts lors de cette intervention. Les douanes sont alors « revenus en force » dans ce bar, accompagnés de la police nationale et municipale et par deux équipes maître de chiens, de la gendarmerie et des douanes, spécialisés dans la détection du cash et du tabac. Ensemble, ils ont procédé à la fouille des locaux commerciaux, mais également des domiciles et véhicules des exploitants. 683 cartouches de cigarettes ont notamment été découvertes dans des cartons, entreposés dans un local technique attenant au bar qui faisait office de réserve. Une grosse cargaison de marchandise, estimée à 136 kg de tabac. 248 paquets de cigarettes, soit environ 5 kg, ont également été retrouvés dans un véhicule « qui tenait manifestement de lieu de stockage tampon, facile d’accès pour les revendeurs comme leurs clients ». Les douanes ont également mis la main sur plus de 18 000 euros en espèces. En l'absence de justificatifs, les douaniers ont notifié aux exploitants du bar une infraction de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande. La quantité de tabac, d’une valeur sur le marché de revente légale de plus de 92 000 euros ont été immédiatement saisis, tout comme l’argent liquide qui a été retenu par la douane. « Les infracteurs encourent une peine d’emprisonnement de trois ans, la confiscation des sommes retenues et une amende solidaire comprise entre une à deux fois la valeur de l’objet de fraude, soit en l’espèce entre 92 528 euros et 185 056 euros », poursuivent les douanes. « Par la mobilisation constante de ses effectifs et avec le soutien de ses partenaires des forces de sécurité intérieure, la douane a réussi à porter un véritable coup d’arrêt au marché parallèle de revente de cigarettes ».





Lille_actu / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

DOUANES CONTRABANDE TABAC REVENTE BEAUVAIS OISE JUSTICE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LinkedIn, Free et Google sous le feu des amendesCet article explore les récentes amendes infligées à LinkedIn, Free et Google en raison de diverses infractions. LinkedIn a été condamné à 310 millions d'euros suite à une plainte d'une association française, tandis que Free a été sanctionné de 2,2 millions d'euros. Google, quant à lui, a été frappé par une amende colossale de 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 de dollars en Russie.

Lire la suite »

Redmi Note 13 : Un smartphone Xiaomi puissant et fluide à moins de 136 eurosDécouvrez l'offre exceptionnelle sur le smartphone Redmi Note 13 de Xiaomi, disponible à un prix imbattable sur AliExpress. Ce téléphone allie performance, fluidité et design élégant, répondant parfaitement aux besoins des jeunes adultes.

Lire la suite »

Skoda Superb iV: 136 kilomètres d'autonomie pour un hybride rechargeable performantSkoda lance une nouvelle Superb iV hybride rechargeable avec une autonomie de 136 kilomètres, la propulsant parmi les meilleures hybrides rechargeables du marché. Cette avancée est due à l'utilisation d'une batterie de 25,7 kWh, héritée de la Volkswagen Passat eHybrid. La Superb iV est équipée d'un moteur 1.5 de 150 ch et d'un moteur électrique de 116 ch, pour une puissance totale de 218 ch. Les premières livraisons sont prévues pour le deuxième trimestre 2025.

Lire la suite »

Paris : pour ses 136 ans, la tour Eiffel s'offre une petite révolution technologique et écologiqueAprès cinq années de travaux, l'ascenseur du pilier nord de la tour Eiffel a été inauguré ce jeudi 30 janvier 2025. Il va permettre d'aller plus vite et de fluidifier le trafic.

Lire la suite »

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

Aéroport de Beauvais : les dérogations au couvre-feu vont-elles gâcher les nuits des riverains ?25 dérogations par an ont de nouveau été accordées à l'aéroport de Beauvais pour faire atterrir les avions au-delà du couvre-feu, sans limite de date. Une décision controversée.

Lire la suite »