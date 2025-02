13 kg de cocaïne et un fusil d'assaut saisis dans un appartement parisien

Deux hommes âgés d'une trentaine d'années ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants, détention d'armes et association de malfaiteurs après la saisie de 13 kg de cocaïne et d'un fusil d'assaut dans un appartement du XIVe arrondissement de Paris.

Mardi 11 février, les forces de l'ordre ont investi un logement dans le XIVe arrondissement de Paris qui servait de lieu de stockage de la drogue. 13 kg de cocaïne et un fusil d'assaut ont été saisis lors de cette opération. Deux hommes, âgés d'une trentaine d'années, ont été mis en examen, ce vendredi, à Paris, pour trafic de stupéfiants, détention d'armes de catégorie A et association de malfaiteurs. Ils ont tous les deux été écroués dans la foulée.

L'affaire commence il y a plusieurs semaines, quand les policiers de la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de Paris recueillent une information sur un réseau de trafic de drogue. Les renseignements initiaux font état d'une petite équipe originaire de Paris et de Seine-Saint-Denis qui aurait mis en œuvre une officine de livraison de stupéfiants via les réseaux sociaux. Ils travaillaient aussi une partie de la nuit durant les week-ends. Le chiffre d'affaires de l'officine n'a pas pu être évalué dans ce dossier qui commence à peine. Mardi, les forces de l'ordre investissent ce logement du XIVe arrondissement qui servirait de lieu de stockage. Ils mettent la main sur 390 000 euros de cocaïne, au prix de gros, sur une arme de guerre et de nombreuses munitions. Les fonctionnaires arrêtent ces deux hommes qu'ils suspectent d'être des pièces maîtresses de cette organisation criminelle. Les deux trentenaires, déjà connus de la justice et de la police, sont placés en garde à vue dans les locaux de la PJ à la porte de Clichy. Durant leurs auditions, ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Les fournisseurs de la poudre blanche et la filière d'approvisionnement n'ont pas été mis au jour. Ce sera sans doute tout l'enjeu de la suite des investigations sous l'autorité du juge d'instruction





