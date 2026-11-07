12 coups de midi : Sébastien décroche sa 5e étoile en 2 indices

Le 7 novembre 2026, Sébastien bat des records sur 12 coups de midi en trouvant l'actrice Elsa Zylberstein avec deux indices, totalisant près de 400 000 euros.

Le samedi 7 novembre 2026, Sébastien a inscrit un fait divers exceptionnel dans l'histoire de l'émission Les 12 coups de midi de TF1. Ce candidat originaire du département des Vosges est parvenu à décrocher sa cinquième Étoile mystérieuse avec une rapidité déconcertante. En ne disposant que de deux indices, il a identifié la célèbre actrice Elsa Zylberstein, suscitant l'admiration du public et de l'animateur.

Un record de rapidité inédit

La performance de Sébastien a immédiatement été qualifiée d'inédite par Jean-Luc Reichmann, le Maître de midi qui conduit l'émission. Le présentateur a déclaré que cet exploit dépassait l'entendement et que la télévision n'avait jamais vu un découvreur d'Étoiles aussi rapide. En réussissant ce pari avec seulement deux indices, Sébastien confirme son statut de joueur d'une perspicacité remarquable, explosant tous les pronostics habituels de l'émission.

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Les indices mis à disposition des candidats étaient particulièrement ésotériques. Ils comprenaient une figurine de robot posée sur ce qui semblait être un court de tennis en terre battue. Sébastien a su associer ces éléments visuels à la carrière de la comédienne. Il a notamment souligné que Elsa Zylberstein avait pratiqué le tennis dans sa jeunesse, un détail crucial pour faire le lien avec le court en terre battue.

Le candidat a également cité le film Big Bug pour confirmer son choix. Ce long-métrage met en scène des robots de style rétro, correspondant parfaitement à la figurine présentée. Cette connexion culturelle et visuelle immédiate a permis à Sébastien de valider la bonne réponse sans hésitation, renforçant son titre de champion en titre sur ce plateau.

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Une cagnotte avoisinant les 400 000 euros

Présent sur l'antenne depuis août 2026, le Vosgien enchaîne les victoires avec une régularité qui frise le génie statistique. Il compte à son palmarès plus de 80 participations au jeu depuis son arrivée. Cette réussite cumulative lui a valu une cagnotte particulièrement garnie, s'élevant à plus de 391 000 euros. Ce montant considérable témoigne de sa longue ascension et de sa maîtrise du format de compétition.

Sébastien ne cache pas son plaisir face à ces gains qui reflètent sa culture générale approfondie. Bien qu'il ait exercé diverses professions par le passé, notamment comme éboueur, professeur ou encore guide dans un parc de crocodiles, c'est désormais dans la culture générale qu'il excelle. Ses connaissances étendues lui permettent de résoudre des énigmes complexes en un temps record.

Cette performance s'inscrit dans un contexte où l'émission rassemble une audience fidèle. Plus de trois millions de téléspectateurs suivent assidûment les parcours des candidats, captivés par les stratégies et les révélations. La capacité de Sébastien à maintenir un tel rythme de victoires attire l'attention des médias et des fans de télévision qui observent ses parties avec attention.

La comparaison avec les grands champions

Historiquement, ce règne de Sébastien rappelle les performances légendaires d'autres Maîtres de midi. Par exemple, Émilien, étudiant en histoire, avait marqué les esprits durant sa présence du 20 janvier au 5 octobre 2021. Il s'était imposé comme un candidat majeur grâce à l'étendue de ses connaissances, même si son parcours a pris fin provisoirement.

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Un autre record absolu demeure celui détenu par un champion ayant terminé son règne le 6 juillet 2025. Après un an et dix mois de présence ininterrompue, il avait accumulé 647 participations et 23 étoiles mystérieuses. Sa cagnotte finale s'élevait à 2 566 931 euros, un record historique pour le programme de jeu télévisé. Ce comparatif met en lumière la compétitivité actuelle du plateau.

Le principe du jeu repose sur une confrontation entre quatre candidats, dont le vainqueur précédent conserve son titre. Ils s'affrontent à travers des manches de questions de culture générale pour积累 des gains en argent et des cadeaux. Le but ultime est de découvrir l'étoile mystérieuse pour remporter l'ensemble des présents dans la vitrine, un défi qui séduit toujours autant les téléspectateurs de TF1.