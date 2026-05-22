10e édition Challenge du Souvenir : Une nouvelle journée de rugby Charged avec les écoles de rugby de la région

Une fête du rugby avec des valeurs fortes

Plusieurs écoles de rugby se sont rencontrées pour vivre une nouvelle journée de rugby Charged, à l’occasion de la 10e édition du Challenge du Souvenir.

Sous un soleil ensoleillé, plusieurs équipes de rugby de la région ont partagé bien plus qu’un simple tournoi : une authentique fête du rugby, chaleureuse et familiale. Le Rugby Régional 3 : Le Rugby Club de Tarascon en pleine renaissance et tourné vers les finales. Ce rendez-vous annuel est en mémoire des anciens joueurs disparus du RCT et occupe une place particulière dans la vie du club.

Tout au long de la journée, les jeunes joueurs ont enchaîné les matchs dans un excellent esprit d’équipe. Fidèle aux valeurs de l’école de rugby, le tournoi n’a pas d’ordre officiel, en optant plutôt pour le plaisir de jouer, le partage et la camaraderie. Chaque participant s’est vaincu en réalisant le geste parfait ou en essayant de passer le ballon avec la précision d’un laser





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