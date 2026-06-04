100 jours avec les gendarmes de Saint-Tropez : accidents, délinquance et agressions au quotidien

Plongée de cent jours dans le quotidien des 145 gendarmes de Saint-Tropez, confrontés à la délinquance, aux accidents de la route et au trafic de drogue, bien loin des clichés touristiques.

Pendant cent jours, les gendarmes de Saint-Tropez ont accepté de se laisser filmer pour montrer la réalité de leur métier, loin des clichés des films des années 1960 avec Louis de Funès.

Si la station balnéaire évoque le luxe et les yachts, les 145 militaires de la brigade doivent faire face à une délinquance bien réelle, présente toute l'année. Violences, agressions, trafic de drogue, accidents de la route : aucun jour ne ressemble au précédent. Les patrouilles s'enchaînent, les contrôles routiers se multiplient, et chaque intervention peut basculer en une fraction de seconde.

Le commandant de la compagnie explique que la pression est constante, surtout durant la saison estivale où la population est multipliée par dix. Mais même hors saison, les appels ne cessent jamais. Les gendarmes doivent être prêts à intervenir sur tout le territoire, des plages aux collines de l'arrière-pays. Les accidents de la route constituent une part importante de leur quotidien.

Sur les routes sinueuses du Var, les excès de vitesse et l'alcool au volant sont monnaie courante. Les gendarmes organisent régulièrement des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. Ils racontent des interventions où ils doivent secourir des victimes coincées dans leurs véhicules, parfois sous la pluie ou en pleine nuit. Un jeune gendarme confie que la partie la plus difficile est d'annoncer un décès à une famille.

Mais il y a aussi les chauffards qui tentent de fuir, les courses-poursuites et les interpellations musclées. Les militaires doivent constamment s'adapter, utiliser leur formation et leur sang-froid pour maîtriser des situations explosives. La lutte contre le trafic de drogue est un autre axe majeur de leur mission. Saint-Tropez, malgré son image chic, n'échappe pas aux réseaux de stupéfiants.

Les gendarmes mènent des opérations discrètes, des filatures et des perquisitions. Ils saisissent régulièrement de la cocaïne, du cannabis et de l'ecstasy, parfois cachés dans des voitures de luxe ou des bateaux. Un officier raconte comment ils ont démantelé un réseau qui approvisionnait les boîtes de nuit de la région. Les nuits sont longues, les planques aussi, mais la satisfaction de sortir de la drogue de la rue est immense.

Par ailleurs, les violences et les agressions ne sont pas rares. Bagarres sur la voie publique, vols avec violence, règlements de comptes : les gendarmes sont en première ligne. Ils doivent parfois faire face à des individus armés ou sous l'emprise de l'alcool, ce qui rend chaque intervention potentiellement dangereuse.

Enfin, au-delà de la répression, les gendarmes de Saint-Tropez jouent un rôle de proximité. Ils participent à des actions de prévention dans les écoles, informent les touristes et rassurent la population. Leur métier exige une polyvalence rare : un jour, ils peuvent être sur une scène de crime ; le lendemain, ils aident une personne âgée perdue. Cette immersion de cent jours montre des hommes et des femmes dévoués, qui aiment leur métier malgré les risques et la fatigue.

Leur quotidien est loin des clichés hollywoodiens, mais il n'en est pas moins héroïque. Chaque jour, ils risquent leur vie pour protéger les autres, et cette série documentaire le prouve avec authenticité





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