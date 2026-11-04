100 000 glands plantés à Lançon le 28 novembre 2026

L'association Forêt farenque organise le 28 novembre 2026 une plantation massive de 100 000 glands de chênes verts à Lançon. Cette initiative vise à reboiser 50 hectares du Val de Sibourg suite aux incendies de 2023.

L'association Forêt farenque lance un appel massif à la mobilisation citoyenne pour une opération de reforestation exceptionnelle à Lançon. Ce projet ambitieux se déroulera spécifiquement le samedi 28 novembre 2026 sur les sites du Val de Sibourg. L'objectif central est de mettre en terre exactement 100 000 glands de chênes verts sur une superficie totale de 50 hectares.

Mécanisme de plantation et sélection des essences

L'association privilégie rigoureusement la technique du semis direct en pleine terre. Cette méthode permet aux futurs arbres d'y développer naturellement leur système racinaire sur place. Elle favorise ainsi une meilleure adaptation des plants aux conditions écologiques locales spécifiques.

Also read [Podcasts] L'intégrale du Super Moscato Show du lundi 2 novembre 2026

Le choix du chêne vert pour cette nouvelle opération du Val de Sibourg répond à une stratégie de régénération ciblée. Les organisateurs comptent sur les bonnes volontés locales pour poursuivre le travail engagé depuis plusieurs années. Cette initiative vise concrètement à constituer la forêt destinée aux générations futures de la région.

Contexte historique et rôle des bénévoles

Cette action collective répond directement à la nécessité de restaurer les collines touchées par l'incendie dévastateur du 27 juillet 2023. La renaissance de cet écosystème spécifique se poursuit grâce à la mobilisation constante et opiniâtre des bénévoles de l'association. Chaque participant est invité à s'inscrire officiellement pour garantir une logistique optimale sur le terrain.

Advertisement

Tout au long de l'année, ces volontaires collectent et préparent minutieusement les graines nécessaires aux prochaines opérations de terrain. La récolte des pignes, leur séchage puis l'extraction des graines constituent un travail patient réalisé en amont des journées de plantation. Cette préparation rigoureuse est essentielle pour assurer la viabilité des semis futurs.

Sensibilisation et impact environnemental durable

Au-delà de la simple reforestation, ces rendez-vous permettent de sensibiliser les participants à la préservation cruciale des collines. Ils inculquent l'engagement nécessaire pour accompagner activement les écosystèmes locaux dans leur régénération naturelle. Des essences comme les chênes ou les caroubiers figurent régulièrement parmi les arbres utilisés au fil des précédentes actions de l'association.

Cette journée du 28 novembre 2026 marquera une étape importante dans le retour à la normale écologique du Val de Sibourg. Les habitants et toutes les personnes désireuses de contribuer activement à cette reforestation sont officiellement invitées à participer. L'impact environnemental de cette opération de 100 000 arbres sera mesurable sur le long terme pour l'environnement local.