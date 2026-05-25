10 lieux à Flers (Orne) pour se rafraîchir en période caniculaire

La rédaction a sélectionné 10 endroits près de Flers (Orne) où il fait bon se rafraîchir pendant les périodes caniculesques. Découvrez les activités et les équipements de ces centres aquatiques, parcs aquatiques, forêts et lacs.

Avec ces températures caniculaires, rien de mieux qu'une balade à l'ombre ou près de l'eau. La rédaction a sélectionné 10 lieux près de Flers (Orne) où il fait bon se rafraîchir.

Capfl’o, le centre aquatique de Flers (Orne), un lieu idéal pour se rafraîchir. Un lieu propice à la détente, à la promenade et aux rencontres, balade à vélo sur la nouvelle voie verte ou descente de l'Orne en canoë-kayak… Autant d'activités pour une journée entre loisirs et farniente. Rendez-vous au Pont du Vey. Sur place, un étang, un parc animalier et un arboretum.

Sans compter les nombreux sentiers à l'ombre des arbres et les quelques aires de pique-nique pour un déjeuner tout en légèreté. À 7 km de Thury-Harcourt, à Grimbosq. L'immanquable des sorties en période estivale. Site en accès libre toute l'année.

Départs de randonnée pédestre, VTT et équestre, parcours d'orientation, parc acrobatique, parcours 'Mystère de la' (application gratuite), balade à dos de vache et de poneys, cheval, exposition d'artistes, Office de Tourisme, boutique Terroir, restaurant, café, animations. Balade paisible en forêt. possède plusieurs bassins dont un en extérieur ! Une structure gonflable est installée tous les jours en intérieur lors des périodes estivales.

Des activités ludiques et sportives gratuites (hors jours fériés et week-ends) encadrées par un moniteur sont également proposées l'après-midi aux enfants : chasse aux trésors sous-marine, courses de toboggan, béret aquatique…le lundi de 12 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 19 h, mardi de 12 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 21 h 30, le mercredi de 15 h à 19 h 30, le jeudi de 12 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 19 h, le vendredi de 12 h à 13 h 30 et de 16 h 30 à 21 h 30, le samedi de 14 h à 18 h, le dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

Tarifs espace baignade pour les habitants de Flers Agglo : 0-3 ans gratuit, 4-12 ans 4,50 €, +13ans/adultes : 5,80 € et étudiants 4,70 €. La piscine intercommunale située à Montsecret-Clairefougère (Orne) est ouverte tout l'été. Photo d'archives.

©L'Orne combattante, le mardi, mercredi et jeudi de 15 h 30 à 19 h (sur réservation pour les groupes de 14 h à 15 h 30), le vendredi de 14 h à 19 h et de 20 h à 22 h, le samedi et dimanche de 14 h à 19 h. Tarifs : 1 € par enfant, 2 € par adulte. Fermeture hebdomadaire le lundi. Vous pourrez y découvrir les carreaux de la mine et les minières.

La forêt de Saint-Clair, un coin frais et culturel. Pour tout renseignement, s'adresser à la maison du Fer de Dompierre au 02 33 38 03 25 ou par mail. La Ferté-Macé est l'une des plus importantes de l'Orne avec une superficie totale de 65 hectares dont 26 hectares en eau et un cheminement de 2 400 m, accessible à l'année. Offrant un environnement calme et verdoyant, elle est dédiée aux activités familiales et de plein air.

Sur place : terrain de pétanque, jeux pour enfants, aires de pique-nique, Mini-golf, swin golf, pêche, baignade surveillée, canoës-kayaks, terrain de beach… De nombreuses activités sur l'eau sont également proposées, aux côtés de plusieurs adresses pour se restaurer. Dont le Val d'Orne, bateau-restaurant qui invite à un embarquement immédiat pour une pause gourmande dépaysante, pour un véritable air de vacances. Déjeuner ou dîner croisière sur réservation. Contact : 02 33 39 30 30.

Le lac de Rabodanges s'ouvre à la baignade. Embarquez aussi pour un repas-croisière. Photo d'archives. ©Le Journal de l'Orn





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