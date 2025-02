10 Leçons d'Amour tirées de Bridget Jones

Découvrez les leçons d'amour apprises grâce aux aventures de la célibataire la plus célèbre grâce à cet article inspiré de Vogue US.

Grâce à ma mère et à sa sœur cadette, deux grandes fans de Sandra Bullock qui se retrouvaient pour regarder Miss Détective, j'ai développé une passion précoce pour les comédies romantiques . Depuis mes deux ans, pour être précise.

Une héroïne pas comme les autres Les goûts de ma mère et de ma tante m'ont longtemps fait croire que les meilleures comédies romantiques racontaient toujours la même histoire : des femmes brillantes, couronnées de succès et un peu rigides – comme Gracie Hart, agent du FBI – qui finissaient par se laisser désarmer par la promesse du grand amour. Puis, à l'adolescence, j'ai découvert Le Journal de Bridget Jones. Et tout a changé. Elle fumait trop, buvait encore plus, mangeait des kilos de fromage, et rêvait d'amour et de mariage. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être comprise. Un peu trop bien, d'ailleurs – au point d'en être presque mal à l'aise. Bridget Jones, modèle féministe absolu ? Pas vraiment. Mais est-ce que ça a la moindre importance ? Avec ses défauts et ses fragilités, elle m'a bien plus appris sur l'amour que n'importe qui. Alors que le quatrième volet consacré aux aventures de la célibataire la plus célèbre sort aujourd'hui, voici une liste des 10 leçons que Bridget Jones m'a apprises. 1. Priorité à votre “famille” choisie. Donnez toujours la priorité à vos amis célibataires, ceux qui forment votre vraie famille. Ils seront là pour vous rattraper après un verre (ou trois) de trop, bien après que vos histoires d’amour se soient évaporées. Leur loyauté mérite la vôtre. 2. Des sous-vêtements confortables avant tout. Lors d’un rendez-vous, portez des sous-vêtements à votre taille. Une personne qui vous trouve vraiment sexy ne sera jamais rebutée par une culotte. C'est vous qui compte pas votre corps. 3. Être un cordon-bleu ? Ce n'est pas obligatoire. Savoir bien cuisiner ? C'est loin d'être essentiel. C’est sympa, certes, mais pas indispensable. Si votre crush prend la fuite à cause d’une soupe accidentellement devenue bleue (merci le bout de ficelle oublié sur les légumes… oui, c’est du vécu), il ne mérite pas votre attention. Next ! 4. La bonne personne ne vous fera jamais choisir entre amour et carrière. Si elle ne soutient pas vos ambitions, même si votre job consiste à dévaler une perche de pompier devant une caméra, passez votre chemin. Cette personne ne sera peut-être pas un avocat influent capable de vous ouvrir toutes les portes, mais elle doit vouloir vous voir réussir. 5. Se ridiculiser demande du courage. Oser se mettre en scène, même ivre au karaoké de Noël avec une guirlande en guise de diadème, est un acte de vulnérabilité radicale. Si cela effraie l'élu de votre cœur, disons-le, vous êtes beaucoup trop cool pour lui. 6. Votre partenaire idéal soutiendra toujours vos hobbies… … même si cela consiste à manger de la glace à même le pot en écoutant Céline Dion. 7. Le chaos familial fait partie du package. Les crises familiales sont inévitables. Des moments compliqués surgiront forcément à un moment ou à un autre. Si votre crush ne peut pas gérer ça, il n'est pas fait pour vous. et cela passe aussi par vous accompagner à des fêtes de famille déguisées. 8. Cela étant dit : accordez aux gens le bénéfice du doute. Les histoires sont rarement aussi simples qu’elles en ont l’air. Parfois, Hugh Grant ment… et ce n’est pas l’ex qui l’a trahi, mais lui qui a trahi avec son ex. 9. La bonne personne ne fuit jamais. Si votre partenaire disparaît en plein milieu d’une soirée où vous avez tout donné pour votre costume de lapin Playboy, ce n’est pas le bon. 10. Cherchez quelqu’un qui vous aime pour de vrai. Pas quelqu’un qui vous imaginerait “un peu plus mince” ou “avec des seins légèrement plus gros”. Quelqu’un qui vous aime tel que vous êtes. Exactement comme ça. Article publié initialement sur Vogue US Retrouvez aussi sur Vogue.fr : Dating: comment savoir si vous êtes une éternelle romantique ? Dating: que faire quand votre relation amoureuse est source d’insécurités ? Est-ce que je veux vraiment être en couple ou est-ce que j'ai été programmée pour le penser ? Plus de Vogue en vidéo :





