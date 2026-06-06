10 idées de sorties pour le dimanche 7 juin 2026 à Lille et dans le Nord

Découvrez notre sélection de 10 sorties pour le dimanche 7 juin 2026 dans la région de Lille, allant de la fête médiévale aux brocantes, en passant par les événements artistiques et les promenades nature.

En manque d'inspiration pour occuper votre dimanche 7 juin 2026 ? Nous avons sélectionné pour vous 10 idées de sorties pour passer une super journée dans la région de Lille et du Nord .

Que vous soyez amateur d'histoire, de nature, d'art ou de festivités, il y en a pour tous les goûts. Voici un aperçu des événements à ne pas manquer. Plongez au cœur du Moyen Âge avec la grande fête médiévale de Mons-en-Pévèle. Ce dimanche, le site historique s'anime avec des chevaliers, des artisans, des musiciens et des spectacles équestres.

Vous pourrez assister à des tournois, déguster des mets d'époque et participer à des ateliers de calligraphie ou de forge. Une immersion totale dans l'histoire qui ravira petits et grands. Pour les chineurs, le week-end est marqué par une multitude de brocantes et vide-greniers dans tout le Nord. C'est l'occasion de dénicher des trésors cachés, des meubles anciens ou des objets de collection, tout en flânant dans les rues des villages.

Les amateurs de tatouages ne voudront pas manquer le grand événement réunissant 50 artistes à Lille. Que vous soyez un passionné ou simplement curieux, vous pourrez admirer des œuvres d'art corporel, échanger avec les artistes et peut-être repartir avec un nouveau tatouage. Non loin de là, les Fêtes de l'eau promettent des parades grandioses et des spectacles somptueux tout le week-end. Sur les canaux, des bateaux décorés défilent, accompagnés de musique et de feux d'artifice.

C'est un spectacle féerique à ne pas rater. Pour les amoureux de la nature, les Rendez-vous aux jardins sont de retour pour leur 23e édition. De nombreux parcs et jardins ouvrent leurs portes gratuitement, avec des visites guidées, des ateliers de jardinage et des expositions sur le thème de la vue. À Lille, le Palais des Beaux-arts propose un week-end festif et gratuit.

Au programme : des animations, des performances artistiques et des ateliers créatifs pour toute la famille. C'est une occasion unique de découvrir ce musée emblématique sous un nouveau jour. Le zoo de Lille accueille un nouveau couple de pensionnaires : des espèces menacées de seulement vingt centimètres. Leur arrivée est une excellente nouvelle pour la conservation.

Vous pourrez les observer et en apprendre davantage sur leur habitat naturel. À Roubaix, la Condition publique expose jusqu'au 11 juillet des voitures transformées en objets d'art par Mohamed El Khatib. Une exposition originale qui mêle automobile et création contemporaine.

Enfin, pour une balade bucolique, direction le site unique au pied d'un terril, où un plan d'eau offre plusieurs kilomètres de promenade. Ou bien, partez à la découverte d'une magnifique ville d'art et d'histoire à moins d'une heure de Lille, avec ses joyaux patrimoniaux et son ambiance pittoresque. Autant d'idées pour faire de ce dimanche 7 juin une journée mémorable





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