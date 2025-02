10 Idées de Sorties à Lille et ses Environs ce Samedi 15 Février 2025

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, Lille et ses environs offrent une variété d'activités pour une journée divertissante ce samedi. Découvrez nos 10 idées de sorties, allant des brocantes aux festivals des lumières, en passant par les animations Lego® et les nouveaux événements au zoo.

1. **Brocantes et Vide-greniers**: Le Nord et le Pas-de-Calais regorgent d'événements pour les chineurs. Découvrez les brocantes et vide-greniers organisés samedi 15 et dimanche 16 février. 2.

**Nouveaux Pensionnaires au Pairi Daiza**: Le parc animalier Pairi Daiza, en Belgique, accueille trois magnifiques félins d'une espèce rare, qui pourront être admirés par les visiteurs. 3. **Festival des Lumières**: À moins d'une heure et demie de Lille, une capitale européenne se transforme en un lieu magique avec le festival des lumières qui dure du jeudi 13 au dimanche 16 février. 4. **Animations Lego® à Villeneuve-d’Ascq**: Du 12 au 22 février, Villeneuve-d’Ascq propose des animations gratuites dans l'univers Lego®, un véritable paradis pour les petits et les grands. 5. **Voyage dans l'Histoire de Nintendo**: Le centre commercial Lillenium organise une exposition interactive sur l'histoire de Nintendo, avec une trentaine de jeux mythiques à tester gratuitement. 6. **Patinoire au Aushopping**: L'immense centre commercial Aushopping d'Englos accueille une patinoire, offrant une ambiance festive et des moments conviviaux. 7. **Lille Neige**: La gare Saint-Sauveur se transforme en une station de ski avec Lille Neige, proposant luge, tyrolienne et karting. 8. **Naissance d'un Animal au Zoo**: Le zoo de Lille accueille une nouvelle naissance, réjouissant les visiteurs.9. **Musée de l'Ancien Hôpital Notre-Dame à la Rose**: En Belgique, à moins d'une heure de Lille, l'ancien Hôpital Notre-Dame à la Rose s'est transformé en un musée fascinant. 10. **Dunes et Plages**: Profitez d'une escapade relaxante dans une ville du Nord, à une heure de Lille, offrant des dunes idylliques et des plages magnifiques





