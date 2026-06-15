10 habitudes quotidiennes qui endommagent vos reins

Les reins filtrent en continu le sang pour éliminer médicaments, toxines et excès de sel. Quand l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 ou le surpoids s'installent, ces organes travaillent en permanence en 'mode surcharge'. La National Kidney Foundation rappelle que ces trois facteurs de risque expliquent une grande partie des cas de maladie rénale chronique.

Vos reins sont plus fragiles que vous ne le pensez. Ils filtrent le sang, régulent la tension artérielle, équilibrent l'eau du corps et produisent des hormones.

Mais ils peuvent être déjà abîmés sans que vous ressentiez presque rien. En effet, ils peuvent encore fonctionner à environ 20 % de leurs capacités avant que les premiers signes n'apparaissent. Certaines routines très banales deviennent vraiment problématiques. D'après la National Kidney Foundation, au moins 10 habitudes quotidiennes fréquentes fragilisent la fonction rénale sur la durée.

L'intérêt, c'est qu'elles sont toutes modifiables : alimentation, hydratation, sommeil, activité physique, consommation d'alcool ou de tabac. Comprendre comment elles agissent sur les reins permet de faire des ajustements simples, parfois dès aujourd'hui





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