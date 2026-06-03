10 ans de la Cité du vin à Bordeaux : un succès qui dépasse les attentes

La Cité du vin fête ses dix ans en juin 2026. Avec près de 400 000 visiteurs annuels, elle est devenue le deuxième pôle touristique de Bordeaux. Son directeur général revient sur ce succès, l'évolution du public et les projets à venir.

La Cité du vin à Bordeaux célèbre son dixième anniversaire en juin 2026. Ouverte au public le 1er juin 2016, cette destination œnotouristique située dans le quartier des bassins à flot est aujourd'hui un pilier du paysage bordelais.

Avec près de 400 000 entrées par an, elle se classe comme le deuxième lieu le plus visité de la ville, derrière la Cité du vin elle-même ? Non, derrière le Musée des Beaux-Arts ? En réalité, elle devance largement d'autres institutions culturelles majeures. Certains touristes viennent spécialement en Gironde pour découvrir ce lieu unique.

Philippe Massol, directeur général, explique que le bouche-à-oreille est le principal moteur de cette fréquentation, représentant un tiers des entrées. Les visiteurs sont souvent agréablement surpris car ils ne savent pas à quoi s'attendre, et ils découvrent un parcours ludique, interactif et moderne, bien loin de l'image d'un musée traditionnel avec des panneaux explicatifs. Un visiteur sur deux ne sait pas précisément ce qu'il vient voir, mais la découverte dépasse systématiquement ses attentes.

De plus, 10 % des visiteurs reviennent, preuve de l'attrait renouvelé du lieu. La Cité du vin bénéficie également de son emplacement stratégique dans le secteur des bassins à flot, à proximité des Bassins des lumières et du Musée Mer-Marine. Ensemble, ces sites attirent plus d'un million de visiteurs par an, renforçant l'offre culturelle et de divertissement du quartier. Un pass touristique donne accès à tous ces lieux à un tarif très compétitif.

Malgré une baisse de fréquentation de 6 % entre 2024 et 2025, due à une année 2024 record et à un contexte national et international incertain, la Cité du vin reste un succès. Le début de l'année 2026 a été mou, mais compensé par un excellent mois de mai. Philippe Massol souligne que la consommation de vin baisse depuis 60 ans, mais que la Cité du vin ne se focalise pas sur la technique.

Au contraire, elle raconte des histoires et fait découvrir des pays viticoles. Ainsi, même ceux qui n'aiment pas le vin peuvent passer une excellente journée. La part des familles avec enfants ne cesse d'augmenter, confirmant cette approche inclusive. Pour marquer son dixième anniversaire, la Cité du vin organise un week-end festif du jeudi 4 au dimanche 7 juin.

Le programme comprend des dégustations, des visites guidées, de la taille de vigne en réalité virtuelle, des DJ sets, une nocturne gratuite, des animations familiales et ludiques, ainsi que des séances de yoga au Belvédère. Cet événement met en lumière l'histoire bien ancrée du lieu et son rôle central dans le tourisme bordelais. À l'avenir, quelques modifications significatives sont prévues à partir de 2028, sauf crise majeure comme le Covid.

La Cité du vin continue d'innover et d'attirer un public varié, toujours à la recherche d'expériences authentiques et modernes. Son succès repose sur sa capacité à surprendre et à offrir une découverte sensorielle unique, loin des clichés. Alors que de nombreux touristes étrangers la visitent, l'établissement prouve que l'œnotourisme peut être accessible et passionnant pour tous.

En dix ans, la Cité du vin est devenue bien plus qu'un musée du vin : un véritable pôle culturel et festif au cœur de Bordeaux





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cité Du Vin Bordeaux 10 Ans Tourisme Oenotourisme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : Nike et Jacquemus habillent les Bleus avec une collection capsule modeNike et le créateur français Jacquemus ont présenté une collection capsule exclusive pour l'équipe de France de football en vue de la Coupe du monde 2026. Alliant performance et esthétique mode, cette ligne comprend maillots, vestes et accessoires, et sera disponible à partir du 11 juin 2026.

Read more »

Coupe du monde 2026: l’équipe de France dévoile une collaboration spéciale avec la marque JacquemusÀ dix jours du début du Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Fédération française de football a dévoilé ce lundi une collaboration avec la marque Jacquemus et son équipementier Nike. Le styliste originaire des Bouches-du-Rhône a notamment créé un maillot qui sera porté en...

Read more »

Coupe du monde 2026: découvrez la liste des 26 joueurs du Paraguay avec Julio EncisoÀ dix jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le Paraguay a officialisé la liste des 26 joueurs retenus pour disputer la compétition, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Read more »

3 sacs faciles à coudre le 2 juin 2026 avec un vieux jeanAujourd’hui, on reste sur le denim : deux versions de cabas en jean (dont une avec appliqué et une avec motifs triangles + pochette) et un sac à goûter assorti. De quoi coudre des sacs solides, utiles au quotidien, et faciles à personnaliser selon vos chutes de tissu.

Read more »